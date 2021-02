Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs Rottweil) Kartonagen und Müll entsorgt 15.2.21

Sulz/Dornhan (ots)

Zwischen Sulz und Weiden sind am Montag an zwei verschiedenen Stellen neben der Landesstraße illegal entsorgte Kartonagen und Müll aufgefunden worden. Die Straßenmeisterei Schramberg hat die Polizei darüber informiert. An einer Stelle fanden die Beamten Hinweise auf eine Verursacherin. Ein Adressaufkleber führte zu einer 36-Jährigen Sulzerin, die von der Polizei zu dem ordnungswidrigen Verstoß noch befragt werden muss. Sollte sie den Müll tatsächlich dort entsorgt haben, muss sie mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

