Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall mit 3 Leichtverletzten

AalenAalen (ots)

Ilshofen: Zu einem Verkehrsunfall mit 3 Leichtverletzten und 35000 Euro Sachschaden kam es am Freitagabend, gegen 18:30 Uhr, auf der Landesstraße zwischen Ilshofen und Crailsheim auf Höhe der Kreuzung Richtung Kirchberg/Jagst. Ein 34jähirger Ford-Fahrer befuhr die Landesstraße 2218 von Ilshofen kommend in Richtung Crailsheim. Auf Höhe der Arena Hohenlohe wollte er nach links Richtung Kirchberg abbiegen. Hierbei übersah er den ordnungsgemäß entgegenkommenden 22jährigen Mercedes-Fahrer und kollidierte mit diesem. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford gegen die Leitplanke geschleudert, der Mercedes kippte auf die Seite. Eine ebenfalls in Richtung Crailsheim fahrende 24jährige Audi-Fahrerin konnte dem schleudernden Ford trotz Vollbremsung nicht mehr ausweichen und prallte seitlich dagegen. Durch den Unfall wurde der 22jährige Mercedesfahrer, sowie die 24jährige Audi-Fahrerin und deren 22jährige Beifahrerin leicht verletzt.

