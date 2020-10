Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Ergänzung zu Pressemeldung zu Unfallflucht in Kirchberg an der Jagst

AalenAalen (ots)

Ergänzung zu Pressemeldung zu Unfallflucht in Kirchberg an der Jagst

Wie wir vergangenen Montag berichteten, kam es auf der L1040 zu einem gefährlichen Überholmanöver, infolgedessen ein 38-jähriger Toyota-Fahrer ausweichen musste und gegen einen Baum fuhr. Nach dem letzten Zeugenaufruf stellte sich heraus, dass es sich bei dem überholten Lkw um einen Traktor mit Viehanhänger handelte. Bei dem überholenden Fahrzeug soll es sich um einen hellblauen Pkw mit größerer Heckklappe handeln. Zeugen werden weiterhin gebeten, sich unter der Telefonnummer 07904 94260 bei der Verkehrspolizei Kirchberg an der Jagst zu melden.

Ursprungsmeldung vom 26.10.2020 16:21 Uhr

Kirchberg an der Jagst: Unfallflucht nach gefährlichem Überholmanöver

Ein Autofahrer war am Sonntagabend gegen 17:30 Uhr auf der L1040 von Kirchberg kommend in Richtung L2218 unterwegs. Auf Höhe des Autohofs Kirchberg überholte er in einer Rechtskurve einen vor ihm fahrenden Lkw, ohne auf den Gegenverkehr zu achten. Ein entgegenkommender 38-jähriger Toyota-Fahrer konnte einen Frontalzusammenstoß gerade noch verhindern, indem er nach rechts auswich. Der 38-Jährige kam von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und prallte gegen einen Baum. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2200 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Verkehrspolizei Kirchberg an der Jagst bittet unter der Telefonnummer 07904 94260 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

