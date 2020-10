Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und Sachbeschädigung

AalenAalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitagmorgen zwischen 10:30 Uhr und 10:35 Uhr einen geparkten Ford am Berliner Platz. Der Verkehrsteilnehmer verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Crailsheim: Sachbeschädigung an Kfz

In der Bürgermeister-Demuth-Allee beschädigte ein Vandale zwischen Donnerstagnachmittag 15:00 Uhr und Freitagmorgen 07:30 Uhr einen geparkten Ford. Dadurch entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro. Hinweise zum bislang unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

