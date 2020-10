Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zeugenaufruf zu Tötungsdelikt in Schwäbisch Hall

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

AalenAalen (ots)

Wie bereits berichtet, wurde am Abend des 14.10.2020 eine 94-jährige Frau tot in ihrer Wohnung im Hagenbacher Ring in Schwäbisch-Hall aufgefunden. Die Seniorin wurde Opfer eines Tötungsdelikts.

Nach den Ermittlungen handelt es sich bei der 94-jährigen Verstorbenen um Frau Elfriede Huchler. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Sonderkommission Zeugen, die Hinweise zum Tagesablaufs und Gewohnheiten des Opfers geben können. Insbesondere ist für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung, welche Kontakte die Seniorin pflegte, mit wem sie zuletzt gesehen wurde, wer das Fahrzeug der Dame gesehen hat und welche Hinwendungsorte der Frau bekannt sind. Von besonderer Bedeutung sind dabei Feststellungen, die im nahen Zeitraum zur Tat am 13. und 14.10.2020 erfolgten. Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0791 400 253 mit der Soko Ring in Verbindung zu setzen.

Ursprungsmeldung vom 17.10.2020

Wie bereits am Donnerstag berichtet, wurde am Mittwoch eine 94-jährige Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Eine zwischenzeitlich durchgeführte Obduktion bekräftigte die Vermutung, dass die Seniorin Opfer eines Tötungsdeliktes wurde.

Die betagte Frau wurde am Mittwochabend von Angehörigen in ihrer Wohnung im Hagenbacher Ring aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen der ermittelnden Beamten wurde die Dame im Laufe des Mittwochs in ihrer Wohnung getötet.

Noch in derselben Nacht wurde mit starken Polizeikräften die Spurensicherung am Tatort durchgeführt. Hierbei konnten diverse Spuren gesichert werden, welche nun im Landeskriminalamt Baden-Württemberg von Spezialisten untersucht werden.

Die Tatortumgebung im Bereich des Hagenbacher Rings wurde am frühen Samstagmorgen durch Kräfte der Soko Ring auf eventuelle tatrelevante Spuren abgesucht. Die Ermittlungen der 50-köpfigen Soko sowie der Mitarbeiter des LKA laufen auch am Wochenende auf Hochtouren. Die Soko bittet Personen, die im Laufe des Mittwochs verdächtige Wahrnehmungen, Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Hagenbacher Rings festgestellt haben, sich unter der Rufnummer 0791 / 4000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361/580-108

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell