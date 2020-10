Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Anhänger mit Farbe besrüht - Unfälle

Lauchheim: Unfallflucht

Auf rund 500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein bislang unbekannter Autofahrer am Freitagmorgen verursachte. Gegen 7.25 Uhr befuhr ein 34-Jähriger mit seinem Pkw Mercedes Benz die B 29, wo ihm kurz nach der Abzweigung nach Lippach ein weißer Fiat Ducato entgegenkam, der wohl teilweise auf der Gegenfahrspur fuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 34-Jährige nach rechts aus, dennoch wurde sein Pkw von dem Fiat gestreift. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Unfall davon. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Salinenweg / Schwalbenhof missachtete ein 27-Jähriger am Freitagmorgen gegen 7.20 Uhr die Vorfahrt eines 30-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Pkw VW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca 3000 Euro. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Aalen-Hofen: Aufgefahren - aufgeschoben

Zu spät erkannte ein 20-Jähriger am Freitagmorgen, dass ein ihm vorausfahrender Mercedes Benz-Vito verkehrsbedingt auf der Nördlinger Straße anhalten musste. Er fuhr mit seinem VW Transporter auf, wodurch der Vito auf den vor ihm stehenden Pkw Mercedes eines 22-Jährigen aufgeschoben wurde. Bei dem Unfall, der sich gegen 6.45 Uhr ereignete, entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro.

Ellwangen: Pferdeanhänger besprüht

Unbekannte besprühten zwischen Dienstagabend 19 Uhr und Mittwochmorgen 7 Uhr einen Pferdeanhänger, der an der Abzweigung Rattstadter Straße / Spaagenweg abgestellt war, mit schwarzer Farbe. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Stödtlen und Neuler: Wildunfälle

Auf der Kreisstraße 3221 zwischen Hintersteinbach und Stödtlen erfasste ein 63-Jähriger am Freitag gegen 00.20 Uhr mit seinem Pkw VW Passat ein die Fahrbahn querendes Reh. Bei dem Anprall entstand am Fahrzeug ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Rund 1000 Euro Schaden entstand am Pkw VW einer 45-Jährigen, als sie am Freitagmorgen gegen 1.15 Uhr auf der Kreisstraße 3234 zwischen Zumholz und Leinenfirst ein Reh erfasste. Das Tier wurde bei dem Aufprall getötet.

