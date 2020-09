Polizei Gütersloh

POL-GT: Exhibitionist in Rheda-Wiedenbrück - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am vergangenen Sonntag (13.09., 18.30 Uhr) trat ein bislang unbekannter Mann aus einem Waldstück an der Bielefelder Straße heraus und zeigte sich einer Zeugin gegenüber, welche sich auf einem Mitfahrerparkplatz befand, in schamverletzender Weise. Als die Zeugin den Mann ansprach, ging er zurück in den Wald.

Der Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden: Er war ca. 45 bis 50 Jahre alt, trug eine weiße Cappy, ein weißes Langarmshirt, eine dunkle Hose und eine Sonnenbrille.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Sachverhalt machen? Wer kann Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

