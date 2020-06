Polizeidirektion Hannover

POL-H: Langenhagen: Radfahrerin beim Abbiegeunfall leicht verletzt

Hannover (ots)

Am Montag, 22.06.2020, gegen 09:45 Uhr ist es an der Kreuzung Vosskamp /Godshorner Straße in Langenhagen zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Fahrrad gekommen. Dabei ist eine 68-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war es am Montag zu einem Verkehrsunfall in Langenhagen gekommen. Ein 65-Jähriger befuhr mit seinem Skoda die Straße Vosskamp und beabsichtige nach rechts auf die Godshorner Straße einzubiegen. Zeitgleich wollte eine 68-jährige Fahrradfahrerin weiter die Godshorner Straße auf dem nicht für diese Richtung freigegebenen Radweg befahren. Im Bereich der Einmündung kam es zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Dabei stürzte die Frau und verletzte sich leicht. Ein Rettungshubschrauber wurde alarmiert, allerdings wurde die Fahrradfahrerin mit leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Straße Vosskamp bis 10:30 Uhr gesperrt. /nash, has

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Natalia Shapovalova

Telefon: 0511 109-1040

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell