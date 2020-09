Polizei Gütersloh

POL-GT: Roadpol Safety Days - Kontrollen zum Thema "Ablenkung" im Kreis Gütersloh

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Unter dem Motto "Ablenkung im Straßenverkehr" beteiligt sich die Polizei im Kreis Gütersloh an den europaweiten Roadpol Safety Days (16.09 - 22.09.). Diese haben das Ziel, tödliche Verkehrsunfälle auf null zu senken.

Am Mittwoch (16.09.) fanden an zahlreichen Stellen im Kreis Gütersloh Kontrollen statt, bei welchen die Beamtinnen und Beamten das Thema "Ablenkung" besonders im Fokus hatten. Zudem fanden Beratungen durch die Kolleginnen und Kollegen der Verkehrsunfallprävention statt. Zum Beispiel standen sie auf dem Wochenmarkt in Rheda. Dabei kamen sie mit zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch, um auf die Gefahren des abgelenkten Fahrens hinzuweisen.

Keine SMS, keine Sprachnachricht ist es wert, sein Leben oder das Leben eines Anderen aufs Spiel zu setzen.

Bei den Kontrollen (06.00 Uhr bis 19.00 Uhr) wurden zahlreiche Pkw-, Lkw-, Fahrrad- und Pedelecfahrer kontrolliert. 22 Autofahrer wurden mit dem Smartphone am Ohr oder in der Hand ertappt. Vier Lkw-Fahrer ebenso. Zudem mussten elf Pedelec- und Fahrradfahrer, abgelenkt durch ein Smartphone, ein Verwarngeld zahlen.

Darüber hinaus ahndeten die Polizistinnen und Polizisten 72 weitere Verstöße. Im Wesentlichen handelte es sich bei den kontrollierten Personen um Gurtmuffel oder um entgegen der Regel abbiegende Fahrzeugführer. Auch Fahrradfahrer auf der falschen Straßenseite gehörten zu den Menschen, die im Rahmen der Kontrollen ein Verwarngeld zahlen mussten. Darüber hinaus wurden sieben Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und in vier Fällen Strafverfahren. Unter anderem aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Die Bürgerinnen und Bürger reagierten in den allermeisten Fällen verständnisvoll und waren sich über die Gefahr ihres Handelns sehr bewusst. Negativ belegt war die Aussage einer Dame, welche an der Verler Straße mit dem Smartphone in der Hand angehalten wurde. Ihre Anmerkung: "Sie stehlen mir meine Zeit!", hallt sicher noch länger in den Köpfen der Beamtinnen und Beamten nach, welche immer wieder zu schwersten Verkehrsunfällen gerufen werden, bei denen die Ursache "Ablenkung am Steuer" ist.

Über die Roadpol Safety Days hinaus, werden im Kreis Gütersloh immer wieder Kontrollen, nicht nur zu dem Thema "Ablenkung im Straßenverkehr" stattfinden.

