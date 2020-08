Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bad Nenndorf: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Nienburg (ots)

(HAA) Die Polizei in Bad Nenndorf sucht nach Zeugen, die am Dienstag, den 04.08.2020, zwischen 13:00 Uhr und 14:30 Uhr, eine Unfallflucht beobachtet haben. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte auf dem Parkplatz der Landgrafentherme, in der Kurhausstraße, einen dort geparkten weißen Audi A4. Der Pkw aus Hannover wurde durch den Unfall an der hinteren Stoßstange beschädigt. Hinweise werden unter: 05723/ 94610 entgegengenommen. Gegen den flüchtigen Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

