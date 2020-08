Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bad Nenndorf: Polizeibeamte nach Widerstand verletzt

Nienburg (ots)

(HAA) Im Rahmen eines Polizeieinsatzes am Dienstag, den 04.08.2020, um 19:10 Uhr, wurden zwei Polizeibeamte des Polizeikommissariats Bad Nenndorf verletzt. Ein 25-jähriger Kommissar erlitt dabei so erhebliche Verletzungen, dass er bis auf Weiteres nicht dienstfähig ist. Alarmiert worden war die Polizei, weil kurz zuvor in der Horster Straße eine 57-jährige Frau sexuell belästigt worden war. Der Täter flüchtete vor dem Eintreffen der Polizei, konnte jedoch aufgrund einer detaillierten Personenbeschreibung kurz darauf entdeckt werden. Bei dem Versuch, den Tatverdächtigen festzunehmen, versuchte dieser erneut zu flüchten und leistete bei der Festnahme erheblichen Widerstand. Zur Unterstützung wurden weitere Funkstreifenwagen angefordert. Zu diesem Zeitpunkt kamen zwei Passanten auf die Situation zu und zögerten keinen Moment, den Uniformierten zu helfen. Bis zum Eintreffen der zusätzlich gerufenen Streifenwagen aus Stadthagen und Nienburg unterstützten die beiden Männer die Polizeibeamten tatkräftig und halfen damit, den gewalttätigen Heranwachsenden unter Kontrolle zu halten. Den Rest der Nacht sollte der 21-jährige im Polizeigewahrsam verbringen. In der Stadthäger Dienststelle fügte sich der junge Mann selber so erhebliche Verletzungen zu, dass er medizinisch versorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht wurde. Gegen den Widerständler wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Täter unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln stand, wurde ihm auf richterliche Anordnung eine Blutprobe entnommen. "Wir sind erschrocken über das Verhalten des Beschuldigten gegenüber unseren Einsatzkräften!", so der stellvertretende Leiter des Polizeikommissariats Bad Nenndorf, Steffen Arndt. "Umso mehr freut uns die an den Tag gelegte Zivilcourage der beiden vorbeikommenden Passanten. Wir möchten uns auf diesem Wege herzlich für deren Einschreiten und die Hilfeleistung bedanken!"

