Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrrad erneut gestohlen

Bückeburg (ots)

(ma)

Zunächst freute sich ein Jugendlicher aus Bückeburg, dem im Juli sein Mountainbike gestohlen wurde und von der Polizei Bückeburg wieder aufgefunden wurde. Doch die Freude währte nicht allzu lange, denn sein Zweirad ist schon wieder weg.

Nun wurde es dem 16jährigen am Dienstag am Bückeburger Bahnhof erneut gestohlen. Das blau-grüne MTB der Marke Bulls, Typ Sharptail Street 3, war mit einem Kettenschloss am Hinterrad gesichert und hat einen Wert von 470 Euro.

