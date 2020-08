Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt

Nienburg (ots)

(HAA) Am Mittwoch, den 05.08.2020, gegen 16:50 Uhr, ereignete sich in der Posener Straße ein kurioser Fahrraddiebstahl, bei dem der Täter verfolgt und auch gestellt werden konnte. Eine Anwohnerin hatte den Notruf der Polizei gewählt, weil ihr Fahrrad vor ihren Augen aus der Garage gestohlen worden war. Sie hatte sich zusammen mit ihrem Lebensgefährten im Vorgarten ihres Grundstücks aufgehalten, als zwei Männer vorbeigingen. Einer der Männer schob ein Fahrrad, der andere ging nebenher. Der Fußgänger lief dann plötzlich über ihren Hof und verschwand in der offenstehenden Garage. Von dort kam er kurze Zeit mit ihrem Fahrrad heraus und fuhr in Richtung der Königsberger Straße davon. Die Begleitperson des Fahrraddiebes flüchtete ebenfalls. Der 47-jährige Lebensgefährte der Geschädigten zögerte nicht lange und nahm mit seinem Pkw die Verfolgung auf. Auf dem Parkplatz eines Marktes in der Hannoverschen Straße konnte er den Täter schließlich stellen. Nach einem kurzen Wortgefecht, stieg der Dieb unvermittelt von dem Fahrrad und lief in Richtung Stettiner Straße davon. Die Polizei in Nienburg bittet unter der Telefonnummer: 05021/ 97780 um Hinweise zu den beiden flüchtigen Personen. Der Fahrraddieb hatte zur Tatzeit einen beigefarbenen Fischerhut und sommerliche Kleidung getragen. Sein Begleiter kann nicht näher beschrieben werden.

