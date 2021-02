Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Ausscherender Anhänger beschädigt Auto (15.02.2021)

Hüfingen (ots)

Einen Verkehrsunfall verursacht hat ein Autofahrer am Montag in Hüfingen. Ein 39-jähriger Sattelzugfahrer bog von der Schaffhauser Straße nach links auf die Bräunlinger Straße ab, wobei der Auflieger des Lastzugs ausscherte. Ein 47-jähriger Hyundai-Fahrer fuhr trotzdem in Richtung Stadtmitte rechts am Sattelzug vorbei, wodurch es zur Berührung zwischen Auflieger und Auto kam. Während am Laster kein Schaden entstand, schätzte die Polizei den Schaden am Hyundai auf rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell