Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Geparktes Auto in der Wallgutstraße beschädigt und anschließend geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise zum Unfallverursacher (14. - 15.02.2021)

Konstanz (ots)

Zu einer Unfallflucht, die sich im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagmittag in der Wallgutstraße Ecke Muntpratstraße ereignet hat, bittet die Polizei Konstanz um Hinweise. Im genannten Zeitraum fuhr ein Unbekannter zu dicht an einem VW Golf vorbei, der in der Wallgutstraße abgestellt war. Ohne sich um den bei einem Streifvorgang verursachten Schaden an dem Golf in Höhe von rund 1500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Die Polizei Konstanz (07531 995-0) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Hinweise zum Verursacher.

