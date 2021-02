Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Bargeld und anderes aus einer Jackentasche gestohlen - Polizei bittet um Hinweise (14. - 15.02.2021)

Rottweil (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Hauptstraße in den Hausflur eines Gebäudes begeben, in welchem auch ein China-Restaurant untergebracht ist, und haben aus einer dort hängenden Jacke Bargeld, einen Führerschein, eine Bankkarte sowie persönliche Dokumente eines in dem Restaurant beschäftigten Angestellten gestohlen. Die Polizei Rottweil (0741 477-0) ermittelt nun wegen des Diebstahls und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

