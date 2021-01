Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Lüdinghauser Straße - Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

CoesfeldCoesfeld (ots)

Am 01.01.2021, 18.25 Uhr, wurde in Dülmen, Lüdinghauser Straße, ein 45 Jahre alter Mann aus Dülmen, der einen Motorroller fuhr, durch Polizeibeamte angehalten und kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der Dülmener nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das von ihm geführte Fahrzeug war. Zudem stand er unter Alkohol- und Drogeneinfluss, der von ihm gefahrene Motorroller war nicht versichert. Der Dülmener wurde einer Blutentnahme unterzogen. Da er zudem für den Roller keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte, stellten die Polizeibeamten den Roller sicher. Die Ermittlungen zur Frage, wer Eigentümer des genutzten Rollers ist, dauern an. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell