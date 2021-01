Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Mühlenstraße, Sachbeschädigung an Briefkasten

CoesfeldCoesfeld (ots)

Am 01.01.2020, in der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 02:00 Uhr, zündeten unbekannte Täter im Briefkasten eines Wohnhauses an der Mühlenstraße in Lüdinghausen einen Silvesterböller. Durch die Explosion wurden der Briefkasten und die Klingelanlage des Wohnhauses erheblich beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter 02541-140 entgegen.

