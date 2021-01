Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, B235, Verkehrsunfall mit drei schwer verletzten Personen

CoesfeldCoesfeld (ots)

Am 31.12.2020, um 18:40 Uhr, kam es auf der B235, zwischen Olfen und Datteln, zu einem Verkehrsunfall mit drei schwer verletzten Personen. Zur Unfallzeit befuhr ein 26-jähriger Mann aus Selm die B235, aus Richtung Datteln kommend, in Fahrtrichtung Olfen. In Höhe der Unfallstelle geriet der Selmener, aus bisher ungeklärter Ursache, plötzlich auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden 72-jährigen Pkw-Fahrer aus Datteln. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer, sowie die 73-jährige Beifahrerin des Fahrzeugführers aus Datteln, schwer verletzt. Alle Beteiligten mussten mit eingesetzten Rettungswagen umliegenden Krankenhäusern zugeführt werden. Die B235 musste zur Unfallaufnahme gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell