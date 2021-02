Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach-Wahlwies, Landkreis Konstanz) Unbekannte setzen Mülltonnen in Brand (15.02.2021)

Stockach-Wahlwies, Landkreis Konstanz (ots)

Am frühen Montagmorgen haben Unbekannte in der Orsinger Straße mehrere Restmülltonnen, die am Straßenrand zur Leerung bereitstanden, in Brand gesetzt. Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte das Feuer und konnte dieses löschen, bevor ein ernsthafter Schaden entstehen konnte. Personen, die kurz vor 05:50 Uhr etwas Auffälliges gesehen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen (07773 920017) zu melden.

