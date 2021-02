Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Verbogenes Schild nach einem Unfall (15.02.2021)

Konstanz (ots)

Ein Verkehrsunfall in der Sonnenbühlstraße am Montagmorgen hatte ein verbogenes Schild zur Folge. Der Fahrer eines VW Polos fuhr auf der besagten Straße in Fahrtrichtung Mainaustraße und kollidierte hierbei mit einem Schild, das die Vorbeifahrt rechts an einer Verkehrsinsel anordnet. Das Schild bog sich durch den Aufprall leicht in Fahrtrichtung. Die Ursache, wieso der Fahrer von der Straße abkam, konnte bislang nicht festgestellt werden. Das Polizeirevier Konstanz hat die Ermittlungen aufgenommen.

