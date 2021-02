Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Petershausen) Unbekannte besprühen Auto mit Graffiti (11. - 12.02.2021)

Konstanz-Petershausen (ots)

Einen noch nicht genau definierbaren Schaden haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von 20 Uhr bis 09 Uhr an einem Fiat Ducato durch Graffiti verursacht. Die Schmierereien wurden am Freitagmorgen entdeckt. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter bieten können, sollen sich beim Polizeirevier Konstanz (07531 995-0) melden.

