Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Gesamtschule Quelle

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Quelle - Am vergangenen Wochenende sind bis Montag, 18.05.2020, Unbekannte in das Schulgebäude an der Marienfelder Straße eingebrochen.

Zwischen Freitag, gegen 18:45 Uhr, und Montag, gegen 06:45 Uhr, tauchten die Einbrecher auf dem Schulgelände auf. Sie brachen zwei Fenster an der Außenfassade auf und gelangten in das Innere des Gebäudes. Dort zerstörten sie Bewegungsmelder für die Beleuchtung und öffneten zwei Türen gewaltsam. Bislang ist der Polizei nicht bekannt, ob die Einbrecher Gegenstände gestohlen haben.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521/545-0

