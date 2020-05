Polizei Bielefeld

POL-BI: Geld nach Bankbesuch gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Eine Bielefelder Seniorin ist am Montagmittag, 18.05.2020, Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Möglicherweise wurde sie bereits beim Geldabheben beobachtet.

Die 75-Jähirge suchte zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr eine Bank-Filiale in der Innenstadt auf und hob eine größere Summe Bargeld ab. Im Anschluss begab sie sich zu dem Bushaltestellenbereich am Jahnplatz.

Von der Innenstadt fuhr die Seniorin mit einem Bus der Linie 24 nach Sieker. Als sie an der Haltestelle "Flachsstraße" den Linienbus verließ, bemerkte sie, dass ihr Rucksack geöffnet war. Ein Umschlag mit dem abgehobenen Bargeld und ihre EC-Karte fehlten. Die 75-Jährige verdächtigte drei Frauen, die mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen könnten. Sie hielten sich in dem Bus direkt neben ihr auf. Dabei soll ihr eine Frau sehr nah gekommen sein.

Die Polizei erinnert:

Taschendiebe müssen die gewohnte körperliche Distanz unterschreiten, um an Ihre Wertgegenstände zu gelangen. Das ist auch der Grund, warum Sie ihr Umfeld beispielsweise beim Einkauf oder in öffentlichen Verkehrsmitteln immer ein Stück weit im Blick haben und niemanden zu nah an sich herankommen lassen sollten.

Natürlich ist das bei Menschenansammlungen nicht immer ganz einfach - doch gerade weil die Corona-Abstandsregeln Taschendieben ihr Handwerk erschweren, sollten Sie besonders sensibel reagieren, wenn sich Ihnen fremde Personen zu dicht nähern.

Ihre Wertsachen und Ihr Bargeld sollten Sie in verschließbaren Taschen und möglichst dicht am Körper aufbewahren, damit es vor dem Zugriff fremder Personen geschützt ist.

Mehr Beratung der Polizei zum Schutz vor Taschendieben finden Sie hier:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

