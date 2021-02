Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen - Liggeringen, K 6100) Eine Verletzte und über 20.000 Euro Sachschaden nach Unfall auf einer Kreisstraße (15.02.2021)

Bodman-Ludwigshafen - Liggeringen, K 6100, Landkreis Konstanz (ots)

Am Montagmorgen ist es auf der Kreisstraße 6100 zwischen Bodman und Liggeringen zu einem Unfall mit einem leicht Verletzten und einem Sachschaden in Höhe von etwa 23.000 Euro gekommen. Die 18-jährige Unfallverursacherin fuhr mit ihrem VW Golf 3 in Fahrtrichtung Liggeringen und kam hier rechts von der Straße ab. Das Fahrzeug übersteuerte und stieß mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 46-jährigen Verkehrsteilnehmer zusammen, welcher dadurch von der Straße abkam. Der 46-jährige erlitt leichte Rückenschmerzen, die Unfallverursacherin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell