Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Landkreis Konstanz) Unfall fordert 10.000 Euro Schaden (15.02.2021)

Rielasingen-Worblingen, Landkreis Konstanz (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro hat ein Unfall gefordert, der sich am späten Montagmorgen in der Ramsener Straße ereignet hat. Eine 52-jährige Fahrerin eines Kia Picanto wollte aus einem Grundstück auf die Straße fahren und übersah hierbei den Fiat Tipo einer 37-jährigen Verkehrsteilnehmerin, die auf der besagten Straße gerade in Richtung Schweiz unterwegs war. Bei einem folgenden Zusammenstoß der beiden Autos wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell