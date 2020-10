POL-HST: Kombinierte Veranstaltung zum "Tag des Einbruchschutzes" mit Informationsfahrzeug und Fahrradcodierung am 25.10.2020

Polizeiinspektion Stralsund

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit steigt das Risiko, Opfer eines Einbruchs zu werden. Durchwühlte Schränke, offenstehende Fenster und Verwüstung sind für die Betroffenen von Einbrüchen leider oftmals Realität. Ob Einbruchversuch oder vollendetes Eindringen in den Wohnraum: Vielen Opfern macht ein Einbruch auch danach noch lange zu schaffen, denn die Tat bedeutet einen erheblichen Eingriff in die Privatsphäre und das vertraute Gefühl von Sicherheit in den eigenen vier Wänden geht möglicherweise verloren. Aus diesem Grund liegt uns der Einbruchschutz im Rahmen der polizeilichen Kriminalprävention sehr am Herzen.

Unter dem Motto "Eine Stunde für mehr Sicherheit" wird daher jährlich am letzten Sonntag im Oktober, dem Tag der Zeitumstellung auf die Winterzeit, der bundesweite Tag des Einbruchschutzes begangen. An diesem Aktionstag werden die Bürgerinnen und Bürger über Einbruchschutz, Sicherheitsempfehlungen und Beratungsmöglichkeiten der Polizei informiert. Die Besonderheit an diesem Tag ist, dass die Präventionsberaterinnen zusätzlich eine Fahrradcodierung anbieten. Die kombinierte Veranstaltung ist kostenfrei und findet am Sonntag, dem 25.10.2020, in der Zeit von 10:00 bis 15:00 Uhr in Stralsund, auf dem Hof der Polizeiinspektion Stralsund und in der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle, Frankendamm 21 statt. Sie sind gern eingeladen, uns an diesem Tag zu besuchen.

Für die Fahrradcodierung wird lediglich der Personalausweis sowie der Akkuschlüssel (bei E-Bikes) benötigt, da es von Vorteil ist, diesen kurzzeitig auszubauen. Carbonräder können aus technischen Gründen nicht codiert werden. Minderjährige können nur in Begleitung eines Erwachsenen oder mit Vorlage einer Vollmacht (der Erziehungsberechtigten) ihr Rad codieren lassen.

Karsten Block von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle wird die aktuellsten Sicherheitsempfehlungen der Polizei vorstellen und für Fragen rund um das Thema "Einbruchschutz" zur Verfügung stehen. Das Informationsfahrzeug ist mit gängigen sicherungstechnischen Vorrichtungen und Exponaten ausgestattet. An konkreten Beispielen können die Möglichkeiten der technischen Sicherung kompetent erläutert und individuelle Sicherheitsempfehlungen erstellt werden. Hierzu gehören u.a. Verhaltenshinweise, Informationen über einfachste Möglichkeiten der Anwesenheitssimulation, die richtige Beleuchtung, den Einsatz mechanischer Elemente oder auch der Einsatz einer Überfall- und Einbruchmeldeanlage. Bei konkreten Fragen zum eigenen Haus oder der eigenen Wohnung dürfen auch Fotos oder Skizzen mitgebracht werden. In diesem Zusammenhang erinnert Karsten Block daran, dass er auch unabhängig vom Tag des Einbruchschutzes für Beratungen bei den Bürgerinnen und Bürgern zu Hause zur Verfügung steht. Es besteht ebenso die Möglichkeit, sich individuell zum Thema Einbruchschutz noch vor/während der Bauphase beraten zu lassen. Termine können gern telefonisch unter 03831/245-255 oder per E-Mail kripoberatung.stralsund@polizei.mv-regierung.de vereinbart werden.

Weitere hilfreiche Informationen zum wirkungsvollen Eigentumsschutz, privat wie gewerblich, sind hier zu finden: www.k-einbruch.de oder https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl-und-einbruch/einbruchsdiebstahl/.

Auf die geltenden Hygienevorschriften wird hier nochmals hingewiesen. Eine vorherige Anmeldung ist jedoch nicht erforderlich.

