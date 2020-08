Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.08.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Ordentlich getankt

Ohne Führerschein, dafür aber mit ordentlich Promille war ein 59-Jähriger Rollerfahrer in der Nacht auf Freitag in Bretzfeld unterwegs. Der Mann wurde von einer Streife beobachtet, wie er kurz nach Mitternacht mit seinem Krad unsicher über die Hauptstraße fuhr. Bei einer Kontrolle stellte sich auch schnell der Grund für die Fahrweise des Mannes heraus. Er hatte über 1,4 Promille und musste die Beamten in ein Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten. Seinen Führerschein konnte der 59-Jährige nicht abgeben, er hatte nie einen besessen.

B19/ Kupferzell: Unfall beim Abbiegen

Bei einem missglückten Abbiegevorgang entstanden am Donnerstagmittag auf der B19 bei Kupferzell Schäden in Höhe von rund 10.000 Euro. Ein 48-Jähriger war in seinem Mercedes gegen 13.30 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Schwäbisch Hall und Kupferzell unterwegs. Auf Höhe von Kupferzell-Westernach wollte der Mann nach links abbiegen und übersah dabei wohl den entgegenkommenden Citroen eines 28-Jährigen. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge bei der Schäden von insgesamt etwa 10.000 Euro entstanden. Die Fahrzeuginsassen blieben glücklicherweise unverletzt.

Bretzfeld: Kuppelversuch im Automatikwagen

Vermutlich weil eine 50-Jährige den Umstieg von einem Auto mit Schaltgetriebe auf einen Automatikwagen nicht gewöhnt war, kam es am Donnerstagvormittag in Bretzfeld zum Unfall. Die Frau war gegen 11.30 in ihrem VW auf der Schwabenstraße zwischen Bretzfeld-Schwabbach und Bretzfeld-Rappach unterwegs. Dabei vergaß die Frau wohl kurzzeitig, dass sie in einem Automatikwagen saß und nicht wie gewohnt schalten musste. Beim Versuch die "Kupplung" zu treten, erwischte die Frau die Bremse und verlangsamte ihr Auto. Ein 48-Jähriger der in seinem LKW dahinter folgte, konnte seinen Laster nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den VW auf. Der LKW wurde bei dem Unfall nur minimal beschädigt, am VW entstanden dagegen Schäden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1014

E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell