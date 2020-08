POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.08.2020 mit Berichten aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Wüstenrot: Betrunken mit dem Auto unterwegs

Ein 56-Jähriger setzte sich in der Nacht auf Donnerstag betrunken ans Steuer und fuhr los. Gegen ein Uhr nachts kontrollierten Polizeibeamte den Mann mit seinem VW Polo in Wüstenrot. Bei der Verkehrskontrolle in der Frankenstraße kam der Verdacht auf, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte die Vermutung und ergab knapp 1,6 Promille. Daraufhin wurde dem 56-Jährigen eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen. Der Mann musste noch vor Ort seinen Führerschein abgegeben.

Untereisesheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Am Mittwochvormittag prallten die Außenspiegel zweier Pkw zusammen, woraufhin einer der Wagen weiterfuhr und flüchtete. Gegen 9.30 Uhr befuhr eine 28-Jährige mit ihrem VW Passat die Hauptstraße als ihr ein anderes Auto entgegenkam. Als sich beide Fahrzeuge passierten, stießen die linken Außenspiegel zusammen. Die 28-Jährige hielt an der Unfallstelle an. Das andere Auto hielt nicht und fuhr weiter. Aufgrund der Trümmerteile an der Unfallstelle geht die Polizei davon aus, dass das beteiligte Fahrzeug ein Peugeot 208. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem Unfallverursacher machen können, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Lauffen am Neckar: Die Polizei dein Freund und Helfer

Am Dienstagabend retteten Polizeibeamte in Lauffen am Neckar eine Katze aus ihrer misslichen Lage. Gegen 18.30 Uhr rückte eine Polizeistreife zu einem Tier in Not in der Händelstraße aus. Als die Beamten an Notrufadresse ankamen, stellten sie eine, in der Kastenverkleidung eines Rolltores eingeklemmte Katze, fest. Zeugen berichteten, dass das Tier an dem Rolltor hinaufkletterte und das Tor von einem Anwohner per Fernbedienung geöffnet wurde. Die Katze wurde daraufhin in den Rolltorkasten gezogen und war dort eingesperrt. Sie konnte sich scheinbar nicht mehr aus eigener Kraft befreien. Um schlimmeres zu verhindern, zog ein Zeuge den Stecker des Rolltors. Die zwei Polizisten zeigten daraufhin, dass sie auch einen Handwerksberuf hätten ergreifen können und demontierten die Blechverkleidung. Die Katze nutzte die Gelegenheit und sprang verschreckt aber scheinbar unverletzt davon. Ein Opfer musste jedoch gebracht werden. Ein Uniformhemd wurde derart durch Schmutz, Öl und Fett verunreinigt, dass es auch nach einem Waschgang nicht mehr zu verwenden war.

Bad Rappenau-Fürfeld: Mit knapp 2,2 Promille Auto gefahren

In der Nacht auf Donnerstag fiel einem Verkehrsteilnehmer ein seltsam fahrender Opel Astra in Fürfeld auf. Anschließend sollte das Auto in der Sinsheimer Straße durch Polizeibeamte kontrolliert werden. Nachdem das Fahrzeug versuchte zu flüchten, wurde die Fahrerin in ihrem Opel nach kurzer Verfolgung kontrolliert. Es stellte sich schnell heraus, warum die 31-Jährige Probleme mit dem Fahren hatte und versuchte vor den Polizisten davonzufahren. Sie war betrunken, was ein Alkoholtestergebnis mit knapp 2,2 Promille bestätigte. Die Frau musste daraufhin ins Krankenhaus zur Blutentnahme und den Führerschein abgeben.

Heilbronn-Frankenbach: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht!

Unbekannte verschafften sich zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen Zutritt zu einer Wohnung in Heilbronn-Frankenbach. Im Zeitraum von 20 Uhr bis 8.15 Uhr gelangten die Einbrecher vermutlich über ein Fenster in das Zweifamilienhaus in der Burgundenstraße. Im Inneren durchsuchten sie die Räume und entwendeten Wertgegenstände und Bargeld. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, sich beim Polizeiposten Neckargartach, Telefon 07131 28330, zu melden.

A6 / Bretzfeld: Geschwindigkeitskontrollen auf der Autobahn

Am Mittwochnachmittag wurden durch den Verkehrsdienst Weinsberg auf der Autobahn 6 im Bereich Bretzfeld stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Beamten überwachten hierbei den fließenden Verkehr in Richtung Mannheim. In der Zeit von 15.45 Uhr bis 19.15 Uhr wurden an knapp 4100 Fahrzeugen die gefahrene Geschwindigkeit gemessen. Insgesamt überschritten 309 Fahrzeugen die zulässige Höchstgeschwindigkeit für Pkw in Höhe von 100 km/h und für Lkw in Höhe von 70 km/h. Der Spitzenreiter war mit 170 km/h unterwegs. Sämtliche Betroffene werden in den nächsten Wochen einen Brief mehr bekommen.

