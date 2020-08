Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.08.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

B19/ Kupferzell: Teurer Auffahrunfall

Ein Schaden von rund 20.000 Euro entstand am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der B19 bei Kupferzell. Ein 52-Jähriger fuhr in seinem Mazda gegen 8.30 Uhr auf der B19 von Schwäbisch Hall nach Kupferzell. Unter der Brücke der Autobahn 6 musste der Mann seinen Wagen verkehrsbedingt abbremsen. Das übersah wohl der nachfolgende 36 Jahre alte Fahrer eines Mercedes und fuhr auf den Mazda auf. Dabei wurden beide Autos stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der 52-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Bretzfeld: Kind beim Fahrradfahren verletzt

Ein 13-Jähriger wurde am Mittwochnachmittag beim Fahrradfahren in Bretzfeld verletzt. Der Junge fuhr gegen 16.15 Uhr auf dem Heubrückenweg von Bretzfeld in Richtung Bretzfeld-Rappach. Als der Junge gerade die S-Kurve auf Höhe der Feuerwehr entlangradelte, kam ihm auf seiner Fahrbahnseite ein PKW entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern versuchte der 13-Jährige mit seinem Fahrrad auf den Gehweg auszuweichen, kam wegen des hohen Bordsteins jedoch zu Fall und verletzte sich leicht. Das entgegenkommende Fahrzeug hielt daraufhin kurz an, fuhr dann jedoch weiter ohne, dass sich der Fahrer oder die Fahrerin um den Jungen gekümmert hätte. Ein dem Kind nachfolgender Fahrradfahrer hielt kurz an und erkundigte sich nach dem Befinden des Jungen, fuhr aber weiter, als dieser versicherte das mit ihm alles soweit in Ordnung sei. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Insbesondere nach dem Fahrradfahrer und dem Lenker des entgegenkommenden Wagens. Nach Angaben des 13-Jährigen soll es sich bei dem Auto um einen kleinen, silbernen Audi gehandelt haben. Hinweise nimmt das Revier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

Neuenstein: Einbruch in Sportheim misslungen

In der Nacht auf Mittwoch versuchten Unbekannte in die Sportheimgaststätte eines Neuensteiner Vereins einzudringen. Die Täter kamen zwischen Dienstag, 23 Uhr und Mittwoch, 8.30 Uhr, auf das Gelände in der Straße "Windmühle". Hier versuchten sie eine Terrassentüre mit Steinen einzuwerfen, um so ins Innere zu gelangen, scheiterten jedoch an dem robusten Glas. Auch ein Versuch die Türe aufzuhebeln war nicht von Erfolg gekrönt, sodass die Einbrecher schließlich das Weite suchten. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Zeugen, die in der Nacht auf Mittwoch verdächtige Beobachtungen rund um das Sportheim machen konnten, mögen sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1014

E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell