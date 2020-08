Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug/Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(Me)Bad Gandersheim, Fuchswinkel, Zeitraum: Fr. 28.08.2020, 21.00 Uhr bis Samstag, 29.08.2020, 09.00 Uhr.Angegangen/beschädigt= PKW Audi in schwarz. Sachverhalt: Unbekannte Täter machten sich an einem schwarzen Audi zu schaffen, wobei die Motorhaube zerkratzt wurde. Dem Fahrzeughalter entstand dadurch ein Sachschaden von ca. 500.-Euro. Anwohner aus dem Fuchswinkel werden gebeten, eventl. verdächtige Beobachtungen über Personen oder Fahrzeuge, an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim -Tel. 05392 919200, zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell