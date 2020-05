Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Fiat 500 gestohlen

Zeugen gesucht

Moers (ots)

Unbekannte stahlen am Montag, in der Zeit von 08.10 Uhr bis 17.00 Uhr, einen weißen Fiat 500, der auf einem Parkplatz am Moerser Benden parkte. Das Auto ist auf das Kennzeichen MO-L1504 zugelassen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Moers, Tel.: 02841 / 1710, entgegen.

