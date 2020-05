Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unbekannter Mann zeigte sich einer Frau im schamverletzender Weise

Moers (ots)

Montag gegen 19:50 Uhr führte eine 53-jährige Frau aus Moers ihren Hund im Scherpenberger Wäldchen ( Bereich Zechenstraße ) aus. Dort zeigte sich ihr ein Mann in schamverletzender Weise. Ein zufällig vorbeikommender Radfahrer sprach den Täter an, der sich daraufhin in Richtung Franz-Haniel-Straße entfernte. Beschreibung : dunkelhäutig,kurze Haare, ca. 180 - 185 cm groß, normale Statur, weißes Base Cap, graue Jogginghose mit Frakturschrift "Black Joland", graue Sportschuhe, blauer Pullover mit Print. Der Mann sprach Deutsch.

Zeugen, insbesondere der unbekannte Radfahrer, melden sich bitte bei der Polizei in Moers, Tel: 02841-171-0

