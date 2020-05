Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Farbschmierereien

Polizei sucht Zeugen

Xanten (ots)

Farbschmierer waren am Wochenende in der Innenstadt im Bereich der Straße Am Rheintor unterwegs.

Die Vandalen besprühten von Samstagabend bis Sonntag eine Hinweistafel sowie eine Mauer des Archäologischen Park Xanten. Doch damit nicht genug: Auch auf einem Stromkasten und auf einem Gartentor verewigten sich die Täter mit der Zahl "46".

Die Polizei in Xanten bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02801 / 71420.

