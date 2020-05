Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde, Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Voerde (ots)

Am Sonntag, 24.05.2020 gegen 10:20 Uhr kam es in Voerde zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ein 57 - jähriger Mann aus Voerde befuhr mit seinem PKW die Friedrichfelder Straße in Fahrtrichtung Dinslaken. An der Kreuzung Friedrichsfelder Straße / Bahnhofstraße missachtete er das Rotlicht und stieß im Kreuzungsbereich mit einem PKW zusammen. In diesem PKW befand sich eine 29 - jährige Frau aus Duisburg. Die Frau befuhr mit ihrem PKW die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Bahnhof Voerde und überquerte die Friedrichsfelder Straße bei Grünlicht. Bei dem Zusammenstoß wurde die Fahrerin schwer verletzt und musste aus dem Fahrzeug geborgen werden. Für die Zeit der Bergung wurde die Kreuzung gesperrt. Die Frau wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Dinslaken gebracht. Bei dem Unfall verletzte sich der Unfallverursacher leicht und wurde ebenfalls mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 70.000 Euro.

