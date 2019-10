Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht nach Spiegelunfall

Linkenbach (ots)

Bereits am Samstag, dem 19.10.2019 kam es gegen 20 Uhr bei Linkenbach zu einem Spiegelunfall im Begegnungsverkehr. Der Unfallverursacher befuhr die K123 aus Richtung Linkenbach kommend in Richtung Urbach mittig der Fahrbahn. Ein Entgegenkommender versuchte noch auszuweichen, fuhr in den Straßengraben, konnte aber einen Zusammenstoß mit den Außenspiegeln nicht mehr verhindern. Nach erfolgten Ermittlungen kann das unfallverursachende Fahrzeug jetzt wie folgt beschrieben werden: gelb/schwarzer Renault Kangoo, vermutlich Baujahr 2001, große Reflektoren am Fahrzeugheck Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

