Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Parkplatz zwischen Hügelstr. und Richtweg (ots)

Am Di., 22.10.2019, gegen 07:00 Uhr, parkte eine 39-jährige Fahrzeugführerin ihren Pkw VW Polo auf dem Parkstreifen zwischen Richtweg und Hügelstraße. Gegen 13.00 Uhr kam sie zu ihrem Pkw zurück und bemerkte vorne links an ihrem Fahrzeug einen Schaden. Die Schadenshöhe an Stoßstange und Kotflügel beträgt ca. 1500,-EUR. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat vermutlich mit seinem Pkw rückwärts ausgeparkt und war dabei gegen den VW Polo der 39-Jährigen gestoßen. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell