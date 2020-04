Polizei Essen

POL-E: Essen: "Vin" stellte Supermarkteinbrecher nahe des Tatortes - Beschuldigter verletzte sich offenbar bei der Tat

Essen (ots)

45329 E-Karnap: Ein Essener Polizeihund stellte kurz nach Mitternacht (Montag, 20. April, 0 Uhr), nach einem Geschäftseinbruch auf der Karnaper Straße, den mutmaßlichen Täter. Zeugen alarmierten die Polizei, als sie eine zerstörte Scheibe an dem Supermarkt an der Karnaper Straße/Bräukerwald bemerkten. Polizisten sicherten kurz darauf den Tatort, entdeckten Blutspuren und zum Transport bereitgestellte Spirituosen. Zur Unterstützung erreichte kurz darauf ein Team der Diensthundestaffel den Einsatzortort. Diensthund "Vin" führte seinen menschlichen Kollegen in das dortige, angrenzende Waldgelände. Hinter Sträuchern verborgen stellte er den mutmaßlichen Einbrecher, der sich offenbar beim Einschlagen einer Scheibe verletzte hatte. Der Diensthund sicherte seinen Kollegen, als dieser den mutmaßlichen Einbrecher festnahm. Körperlich musste "Vin" nicht eingreifen, seine Drohgebärden reichten glücklicherweise aus.

Der 39-jährige Beschuldigte aus Gelsenkirchen machte unmittelbar Angaben zur Tat. Er ist der Polizei bereits einschlägig bekannt. Die zuständige Kriminaloberkommissarin des KK 32 übernahm sofort die weiteren Ermittlungen. Mit dem heutigen Antrag der Essener Staatsanwaltschaft, dem der Amtsrichter folgte, wurde der Gelsenkirchener in Untersuchungshaft genommen./Peke

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell