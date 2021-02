Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Landkreis Konstanz) Dampfreiniger aus unverschlossener Garage in der Hegaustraße gestohlen (16.02.2021)

Stockach, Landkreis Konstanz (ots)

In den frühen Morgenstunden des Dienstags haben zwei bislang noch unbekannte Täter einen Dampfreiniger aus einer unverschlossenen Garage in der Hegaustraße gestohlen. Ein Hausbewohner wurde gegen 01.30 Uhr durch Geräusche geweckt. Beim Blick aus dem Fenster sah der Mann zwei unbekannte Personen, einer davon groß und schlank, der Zweite mit normaler Statur, die gerade aus der unverschlossenen Garage kamen und dann vermutlich in Richtung Obere Walkestraße wegrannten. Bei der Nachschau stellte der Bewohner fest, dass ein Handdampfreiniger aus der Garage gestohlen wurde. Die Polizei Stockach (07771 9391-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

