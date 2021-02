Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Landkreis Konstanz) Feuerwehreinsatz nach Kaminbrand in der Audifaxstraße (15.02.2021)

Radolfzell am Bodensee, Landkreis Konstanz (ots)

Nach einem Kaminbrand ist es am Montagabend an einem Gebäude in der Audifaxstraße zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Rußrückstände im Kamin des Hauses hatten sich kurz vor 19.30 Uhr entzündet und zu einem kleineren Kaminbrand entwickelt. Die mit mehreren Fahrzeugen und 22 Mann anrückende Radolfzeller Wehr brachte den Kaminbrand schnell unter Kontrolle und führten eine grobe Reinigung des Schornsteins durch. In der Folge übernahm der zuständige Bezirksschornsteinfeger die weiteren Maßnahmen.

