Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Viele Fahrzeugscheiben eingeschlagen

Mönchengladbach (ots)

Gleich an zehn Fahrzeugen sind auf dem Gelände eines Autohauses an der Düsseldorfer Straße vermutlich in der Nacht zum Montag, 17. Februar, von unbekannten Tätern Seitenscheiben eingeschlagen worden. Angaben zu möglichen Beutestücken liegen noch nicht vor.

Auch in der Nähe - so an der Hauptstraße und an der Druckerstraße sowie an der Straße Am Rheydter Bach - waren nach bisherigen Feststellungen sechs Fahrzeuge betroffen. Entwendet wurden unter anderem ein mobiles Navigationsgerät sowie ein Paket mit Haarpflegeprodukten.

Im Bereich Alt-Mülfort waren einem Zeugen am Samstagmorgen gegen 3.30 Uhr zwei dunkel gekleidete männliche Personen aufgefallen, die sich zwischen dort stehenden Pkw aufhielten. Während der Fahndung nach den beiden Unbekannten stellten Polizisten an der Giesenkirchener Straße zwei beschädigte Pkw fest. Von den Tätern fehlte jede Spur.

Im Stadtteil Schmölderpark an der Mittelstraße wurde in der Nacht zum Samstag aus einem Pkw unter anderem ein Notebook gestohlen. Der unbekannte Täter hat sich dabei vermutlich an Scherben verletzt.

Zwei Tatorte mit eingeschlagenen Autoscheiben wurden auch aus Odenkirchen-Mitte gemeldet: An der Bankstraße blieben die Täter ohne Beute, an der Michelsstraße / Talstraße verschwand Bargeld.

Weiterhin gilt der Rat der Polizei: Wertsachen gehören nicht in geparkte Autos!

Hinweise auf die Täter werden erbeten unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

