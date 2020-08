Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Soest (ots)

Rüthen - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Freitagnachmittag wurde ein 61-jähriger Mann aus Herne bei einem Alleinunfall mit seinem Zweirad im Bereich Rüthen-Hemmern verletzt. Er war gegen 18:30 Uhr auf der Kreisstraße 66 (Hemmergrund) in Richtung Kreisstraße 78 unterwegs, als er auf der abschüssigen Strecke in einer scharfen Linkskurve mit seinem Leichtkraftrad zu Fall kam. Der Herner wurde mit dem hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach erster Einschätzung der Polizei erscheint eine nicht angepasste Geschwindigkeit unfallursächlich gewesen zu sein. (sn)

Werl - Kradfahrer bei Unfall verletzt

Am Freitagabend befuhr ein 17-jähriger Jugendlicher aus Welver mit seinem Leichtkraftrad Yamaha gegen 22.00 Uhr einen befestigten Feldweg, der südlich vom Ortsteil Budberg (Am Budberger Bach) in die dortige Feldflur führt. Als der Welveraner eine markante 90°-Rechtskurve etwa 100 Meter nördlich der Bahngleise erreichte und die Fahrt in Richtung Iwering fortsetzten wollte, fuhr er aus unbekannten Gründen geradeaus in den Graben und verletzt sich dabei schwer. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. (sn)

Lippstadt - Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Am Freitag gegen 12.00 Uhr befuhr ein 11-jähriger Junge aus Lippstadt mit seinem Fahrrad den westlichen Gehweg an der Stirper Straße in Richtung Udener Straße. Zeitgleich beabsichtigte ein 68-jähriger Autofahrer - ebenfalls aus Lippstadt - vom Parkplatz der Sparkasse in die Stirper Straße einzufahren. Als er sich langsam bis zum Gehweg vorgetastet hatte, kollidierte das Kind seitlich mit der Fahrzeugfront und überschlug sich über die Motorhaube. Der Junge wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Seine Verletzungen waren aufgrund des getragenen Fahrradhelms glücklicherweise nicht gravierend. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die Bremsen des Fahrrades ohne Funktion waren und der Unfall mit vorschriftsmäßiger Technik hätte vermieden werden können. (sn)

Lippstadt - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Freitag gegen 16.45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich Lippertor / Mühlenstraße, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Der 77-Jährige Radler aus Bochum überquerte die Straße "Lippertor", um die Fahrt auf der gegenüberliegenden Mühlenstraße fortzusetzen. Ein 19-Jähriger Mercedesfahrer aus Lippstadt befand sich zu dieser Zeit auf der Mühlenstraße und beabsichtigte, nach links auf das Lippertor abzubiegen. Als der Senior die Fahrbahnmitte erreichte, kam es zur Kollision mit dem abbiegenden Mercedes. Er kam zu Fall, bliebt jedoch aufgrund des getragenen Fahrradhelms von schweren Verletzungen verschont. Der Radfahrer wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. (sn)

Möhnesee - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Am Samstag gegen 13.00 Uhr war ein 22-jähriger Mann aus Werl mit seinem VW Golf auf der Möhnestraße von Delecke in Richtung Günne unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 64-jähriger Motoradfahrer aus Kamen mit seiner Honda. In Höhe des Yachclubs musste der Golffahrer abbremsen, da ein weiteres Fahrzeug vor ihm auf das Clubgelände abbiegen wollte. Diese Situation erkannte der nachfolgende Kradfahrer zu spät, verlor bei dem heftigen Bremsmanöver die Kontrolle über sein Zweirad, stürzte auf die Fahrbahn und rutschte in das Heck des Golfs. Dabei zog sich der Kamener leichte Verletzungen am Bein zu. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht erforderlich. (sn)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell