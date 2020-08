Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Polizei sucht dringend Zeugen

Lippstadt (ots)

Am heutigen Freitag zeigte die Stadt Lippstadt bei der Polizei einen perfiden Vorgang an. Auf einem Spielplatz am Laumannshügel im Grünen Winkel, drehten unbekannte Täter Schrauben in Kletterseile. Dies geschah so, dass die Spitzen der Schrauben auf der anderen Seite herausschauten. Somit war eine erhebliche Verletzungsgefahr gegeben. Von Seiten der Stadt wurden die Schrauben entfernt und auch andere Spielplätze im Bereich überprüft. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen auf dem Spielplatz beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. Eltern werden gebeten beim Benutzen von Spielplätzen die Augen aufzuhalten, um Verletzungen von Kindern zu vermeiden. "Sollten Sie verdächtige Personen auf einem Spielplatz sehen, die sich an Spielgeräten zu schaffen machen, rufen Sie bitte sofort die 110 damit unsere Kollegen schnellstens vor Ort sein können." so die Bitte der Polizei. (lü)

