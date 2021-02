Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Flasche durch Scheibe geworfen

Karlsruhe (ots)

Eine Gruppe Jugendlicher war am frühen Samstagmorgen in der Pfinztalstraße unterwegs. Aufgrund des durch die Gruppe ausgehenden Lärms, öffneten Anwohner gegen 00.15 Uhr ein Fenster und sahen auf die Straße. Sofort wurden sie von der Gruppe verbal aggressiv angegangen. Nachdem das Fenster wieder geschlossen wurde, warf einer der Jugendlichen eine stabile Wodkaflasche durch die Scheibe. Die Bewohner konnten ausweichen und wurden nicht verletzt. Die Gruppe ging dann in Richtung Schlossplatz davon. Einer der Jugendlichen wird als ca. 15-16 Jahre alt, ca. 175 c und schlank beschrieben. Er trug einen schwarzen Pullover, Jogginghose und eine schwarze Kappe. Er war in Begleitung zweier weiterer junger Männer und zweier junger Frauen, die auffallend bunte, bauchfrei Oberteile trugen.

Wer Hinweise zu den Jugendlichen geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach, Telefon 0721/4907-0 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell