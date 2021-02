Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe-Grötzingen - Zwei Außenspiegel an Pkw beschädigt

Karlsruhe (ots)

An zwei geparkten Autos hat ein Unbekannter am Samstagabend gegen 21:20 Uhr in der Oberausstraße in Grötzingen die Außenspiegel abgetreten beziehungsweise abgeschlagen. Beide Fahrzeuge waren zu diesem Zeitpunkt ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Die Höhe des angerichteten Sachschadens wird auf 800 Euro geschätzt.

Wer hierzu verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721 4907311 in Verbindung zu setzen.

Marion Kaiser, Pressestelle

