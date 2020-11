Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Schule - 4000 Euro Schaden

Warburg, 16.11.2020Warburg, 16.11.2020 (ots)

Bei einem Einbruch in eine Schule in Warburg wurde Bargeld gestohlen und hoher Sachschaden angerichtet. Unbekannte brachen in die Schule am Stiepenweg im Zeitraum von Freitag, 13. November, 15:00 Uhr, bis Montag, 16. November, 07:00 Uhr, ein. Der Sachschaden, den die Einbrecher anrichteten, wird auf rund 4000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Warburg bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05641/78800. /ell

