Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht in Höxter - Zeugen gesucht

HöxterHöxter (ots)

Am Freitag, 13. November, parkte ein Höxteraner sein Auto in einer Tiefgarage und stellte anschließend einen Schaden fest. Der graue Skoda Fabia wurde zwischen 16:50 Uhr und 18:00 Uhr in einer Tiefgarage eines Geldinstitutes in Höxter an der Möllingerstraße geparkt. Anschließend stellte der Besitzer einen Schaden an der linken Fahrzeugfront fest. Der Schaden wird auf rund 1200 Euro geschätzt. Die Polizei Höxter ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 05271/962-0. /ell

