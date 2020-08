Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Doppelte Freude bei der Freiwilligen Feuerwehr

Bremerhaven (ots)

Eingefrorene Wassertanks in den Wintermonaten, Verletzungsgefahr an scharfen Blechkanten und große Probleme mit der Alarmausfahrt gehören bei der Freiwilligen Feuerwehr Bremerhaven-Lehe der Vergangenheit an. Heute wurde die neue Feuerwehr-Fahrzeughalle offiziell übergeben. Damit sind auch die Probleme mit der 40 Jahre alten Fahrzeughalle bald vergessen. Neben den Verzögerungen bei der Alarmausfahrt aufgrund der engen Bauweise gab es auch immer wieder Schwierigkeiten mit entladenen Batterien und der Arbeitssicherheit. Die Planungen des Neubaus und die Projektleitung sind in einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen der Feuerwehr Bremerhaven und Seestadt Immobilien realisiert worden. Deshalb lagen am Ende die tatsächlichen Ausgaben von 350.000 Euro deutlich unter den ursprünglich kalkulierten Kosten.

Ein weiterer Grund zur Freude war die Übergabe eines neuen Löschfahrzeuges mit feuerwehrtechnischer Beladung und einem Gesamtwert von 520.000 Euro, welches ein Fahrzeug von 1985 ablöst. Dieses neue Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Lehe wird unter anderem im Gesamtkonzept bei der späteren Tunnelbrandbekämpfung mit eingebunden. Der zuständige Dezernent für die Feuerwehr, Oberbürgermeister Melf Grantz, weiß wie wichtig die Arbeit ist und bedankt sich im Namen des Magistrats für das Engagement der ehrenamtlichen Mitglieder. Weiterhin betont er: "... dass heute Meilensteine für die zukünftige Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr Bremerhaven-Lehe gesetzt wurden."

