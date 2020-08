Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuer beim Bremerhavener Ruderverein ist abgelöscht.

Bremerhaven (ots)

Um 11:00 Uhr konnte bei dem Brand an der Geeste "Feuer aus" gemeldet werden. Um ein erneutes Ausbrechen zu verhindern, wurden Teile des Flachdachs aufgenommen um evtl. Glutnester ausschließen zu können. Das Gebäude ist vorerst nicht nutzbar. Ein Großteil der Boote und des Materials aus den Bootshallen im Erdgeschoss, konnte durch die Feuerwehr in Zusammenarbeit mit dem Ruderverein unbeschädigt gerettet werden. Ein großes Dankeschön ist auch bei diesem Einsatz wieder an die ehrenamtlichen Kräfte von den Freiwilligen Feuerwehren und dem THW auszusprechen, von denen die Berufsfeuerwehr tatkräftig unterstützt wurde. Fragen zur Brandursache und Schadenshöhe sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich, die Polizei ermittelt.

