Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unbekannte randalierten auf einem Spielplatz in Sande

Sande (ots)

In der Zeit vom 06.06.2020, 20:00 Uhr und 07.06.2020, 07:00 Uhr randalierten Unbekannte auf einem Spielplatz am Buchenweg. Vermutlich mit einer Axt oder einem Beil wurden die Bänke stark beschädigt, außerdem ein kleinerer Kastanienbaum gefällt. Im Fokus der Polizei stehen drei männliche, heranwachsende Personen, die sich zur genannten Zeit dort lärmend aufhielten. Die Polizei in Sande bittet zur weiteren Aufklärung um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 04422/684.

